مصدر في الأهلي لـ في الجول: الشيخ لم يعد على قوة الفريق.. تم توجيه الشكر له

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 15:35

كتب : أحمد الخولي

مؤمن زكريا - نهائي إفريقيا - الأهلي - الزمالك - أحمد الشيخ

قال مصدر في النادي الأهلي إن أحمد الشيخ جناح الفريق السابق لم يعد على قوة الفريق، إذ تم توجيه الشكر له وحصل على الاستغناء النهائي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الشيخ لم يعد على قوة النادي الأهلي، تم توجيه الشكر له وحصل على استغناء نهائي".

وواصل "اللاعب من حقه التوقيع لأي ناد آخر دون أن يكون الأهلي طرف في التعاقد الجديد، إذ بات حرا".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – بادجي قريب من أميان الفرنسي.. وموقف سيرينو وأحمد الشيخ خبر في الجول - أحمد الشيخ معروض على الزمالك والنادي يدرس الموقف الأهلي يرسل قائمته إلى اتحاد الكرة.. غياب الشيخ وبادجي وصالح جمعة

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن المقربين من الشيخ عرضوا اللاعب على الزمالك، والنادي يدرس الأمر. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com علم في وقت سابق رفع اسم أحمد الشيخ من قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

الشيخ صاحب الـ 28 عاما شارك في 30 مباراة الموسم الجاري سجل 5 وصنع 3 في جميع المسابقات.

إجمالا خاض الشيخ 59 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4.

وخرج الشيخ معارا إلى مصر للمقاصة والاتفاق السعودي خلال ارتداءه قميص الأهلي.

في الدوري سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيله لـ في الجول: الأهلي لم يطلب زيزو.. اللاعب سعيد في الزمالك دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعرف على الموقف الحالي بين صالح جمعة والزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال كونكاكاف - ملعب واحد و7 أيام لحسم بطل أمريكا الشمالية 21 دقيقة | أمريكا
إنبي لـ في الجول: الزمالك لم يطلب ضم أسامة جلال.. لدينا مرونة في بيع اللاعب لأي ناد 31 دقيقة | الدوري المصري
فوزي العريان مستشارا قانونيا لنادي الزمالك ساعة | الدوري المصري
سكاي: هالاند كان قريبا من لاتسيو ساعة | دوري أبطال أوروبا
اجتماع للجنة الحكماء في الزمالك لمناقشة الأمور الإدارية والمالية للنادي ساعة | مصر
رئيس المسابقات لـ في الجول: كاف لم يبلغنا بموعد السوبر .. وسبب نقل نهائي الكأس ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك