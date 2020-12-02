مصدر في الأهلي لـ في الجول: الشيخ لم يعد على قوة الفريق.. تم توجيه الشكر له

قال مصدر في النادي الأهلي إن أحمد الشيخ جناح الفريق السابق لم يعد على قوة الفريق، إذ تم توجيه الشكر له وحصل على الاستغناء النهائي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الشيخ لم يعد على قوة النادي الأهلي، تم توجيه الشكر له وحصل على استغناء نهائي".

وواصل "اللاعب من حقه التوقيع لأي ناد آخر دون أن يكون الأهلي طرف في التعاقد الجديد، إذ بات حرا".

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن المقربين من الشيخ عرضوا اللاعب على الزمالك، والنادي يدرس الأمر. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com علم في وقت سابق رفع اسم أحمد الشيخ من قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)