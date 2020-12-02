خبر في الجول - أحمد الشيخ معروض على الزمالك والنادي يدرس الموقف

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 14:32

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد الشيخ مع الأهلي أمام بيراميدز

عرض المقربون من أحمد الشيخ لاعب الأهلي، على النادي الزمالك إمكانية ضم اللاعب خلال فترة القيد الحالي، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر في النادي أن الشيخ معروض في الوقت الحالي على الزمالك، والقلعة البيضاء تفكر في الأمر قبل إبداء رأيها بشأن الصفقة.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق رفع اسم أحمد الشيخ من قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

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الشيخ صاحب الـ 28 عاما شارك في 30 مباراة الموسم الجاري سجل 5 وصنع 3 في جميع المسابقات.

إجمالا خاض الشيخ 59 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4.

وخرج الشيخ معارا إلى مصر للمقاصة والاتفاق السعودي خلال ارتداءه قميص الأهلي.

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