بعد سفر الفريق إلى المجر.. ميسي يتدرب في برشلونة استعدادا لمواجهة قادش

تدرب ليونيل ميسي صباح اليوم الأربعاء في نادي برشلونة بينما فريقه في بودابست استعدادا للجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وضمن برشلونة تأهله إلى ثمن النهائي، لذلك يرى رونالد كومان المدير الفني أنه من الحكمة إراحة نجمه بسبب ضغط المباريات.

وكشفت صحيفة آس أن ميسي وافق على خطة كومان ليظهر في افضل شكل ممكن لمواجهة قادش في الدوري الإسباني.

وحصل ميسي على راحة أمام دينامو كييف في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا بجانب فرينكي دي يونج.

لكن سافر دي يونج إلى المجر لمواجهة فيرينكفاروس في الجولة الخامسة، بينما حصل الثنائي فيليب كوتينيو ومارك تير شتيجن على راحة مع ميسي.

كما يسعى صامويل أومتيتي لتجهيز نفسه خلال الفترة الحالية بالمشاركة مع فريق الرديف وفريق الشباب بعد مشاكل في الركبة.