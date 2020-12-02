إصابة مدافع برشلونة بفيروس كورونا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 14:10

كتب : FilGoal

سيرجي روبرتو - برشلونة - أتليتك بلباو - كأس ملك إسبانيا

أعلن نادي برشلونة إصابة مدافعه سيرجي روبرتو بفيروس كورونا.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "سيرجي روبرتو مصاب بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليه أعراض المرض".

وأضاف البيان "اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي".

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يذكر أن روبرتو غائب منذ 10 أيام عن صفوف برشلونة بسبب إصابة عضلية تعرض لها في مباراة أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني.

نادي برشلونة أبلغ كل الجهات الرياضية والصحية المختصة بحالة سيرجي روبرتو.

كما طالب النادي الكالتوني الأشخاص الذين كانوا على اتصال باللاعب خلال الفترة الماضية بضرورة الخضوع لفحوصات فيروس كورونا.

لن يتأثر برشلونة كثيرا بإصابة اللاعب بفيروس كورونا فالإصابة العضلية التي تعرض لها ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

سيرجي روبرتو برشلونة
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