كلوب: لا يمكنني وصف سعادتي بما قدمناه أمام أياكس في ظل الظروف التي نمر بها

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 13:31

كتب : FilGoal

كلوب

لم يجد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كلمات كافية لوصف مدى سعادته بما قدمه فريقه أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا.

ونجا ليفربول من فخ منافسه أياكس وانتصر عليه بهدف دون رد ليتأهل رسميا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "النتيجة كانت رائعة والأداء كان مذهلا".

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وأضاف "كنا نتوقع مباراة مفتوحة وبالفعل كانت كذلك. أنا سعيد للغاية بأداء وشخصية اللاعبين في المباراة".

وتابع المدرب الألماني "لقد قمنا ببعض الجمل الجميلة وكنا قريبين من تسجيل هدف مبكر ودافعنا بشكل جيد".

وأكمل "في الشوط الثاني، قمنا بعدة هجمات مرتدة وسنحت لنا أكثر من فرصة وسجلنا هدفًا جميلًا، ثم كان علينا أن ندافع بكل قوة".

وشدد "هكذا تكون المباريات في هذه المرحلة من دور المجموعات. بالنسبة لأياكس، فلقد دفعوا بعدد كبير من المهاجمين قرب النهاية سعيًا للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية".

وأتم كلوب "لا يمكنني وصف مدى سعادتي بالأداء والنتيجة في ظل الظروف التي نمر بها حاليًا. لقد كانت ليلة رائعة".

واستضاف ليفربول منافسه أياكس بملعب أنفيلد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد كورتيس جونز في الدقيقة 58.

ذلك الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة يضمن به التأهل للدور التالي متصدرا للمجموعة بعدما تعادل منافسه أتالانتا مع ميتييلاند.

فيما يأتي أتالانتا ثانيا بثماني نقاط ويليه أياكس بسبع نقاط.

ويحتل ميتييلاند المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها حتى الدقيقة 90 حينما تم استبداله برييس ويليامز.

يورجن كلوب ليفربول أياكس
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