جوارديولا: ليس سهلا أن تهاجم أمام فريق يدافع بـ8 في منطقة الجزاء

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأداء لاعبيه في لقاء بورتو بدوري أبطال أوروبا رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

حسم التعادل مواجهة بورتو ومانشستر سيتي ليتأهلا سويا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد لعبنا بشكل رائع، لم نعاني من أي هجمات مرتدة ضد أحد أفضل الفرق في البرتغال".

وأضاف "لعبنا بشكل استثنائي أمام فريق لديه جودة كبيرة. تهانينا الكبيرة للفريق على تصدر المجمو عة".

وشدد "لعبنا بشخصية عظيمة وشجاعة. الأمر ليس سهلا أن تهاجم أمام فريق يدافع بثمانية لاعبين في منطقة الجزاء".

وأردف "لديهم مدافعون أقوياء جدا، ويمتلكون سرعة كبيرة، ومع ذلك صنعنا فرصا كبيرة للفوز، وهذا هو أهم شيء".

مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق أكد على أن "دوري الأبطال صعب جدا هذا العام بالتحديد".

وتابع "في حالة خسارة مباراة أو 2 يجب أن تكافح حتى المباراة الأخيرة، وهذا صعب في ظل أوضاع تفشي وباء فيروس كورونا".

وواصل بيب "في مجموعات أخرى، تكافح بعض الفرق الكبرى من أجل التأهل، نحن لعبنا بمستوى رائع في جميع المباريات خارج ملعبنا".

واستمر "بشكل عام، أنا سعيد جدا بمستوانا في دوري الأبطال، حسمنا التأهل والصدارة، والآن سنلعب فقط للحفاظ على الإيقاع".

وأتم المدرب الإسباني "حان الوقت لنسيان دوري أبطال أوروبا مؤقتا والتركيز على الدوري الإنجليزي".

وتأهل بورتو إلى ثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 13 نقطة.

وسجل جابرييل خيسوس هدفا في الدقيقة 80 لكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وتختتم مباريات المجموعة الأسبوع المقبل بمواجهة أولمبياكوس أمام بورتو، كما يستضيف مانشستر سيتي فريق مارسيليا.