تقرير: ميلان بدأ مفاوضات تمديد عقد كيسي

بدأ نادي ميلان مفاوضاته لتمديد تعاقد فرانك كيسي لاعب وسط الفريق.

فرانك كيسي النادي : ميلان ميلان

وينتهي تعاقد كيسي -23 عاما- مع ميلان في صيف 2022 ويعتبر اللاعب الإيفواري أحد أبرز العناصر الأساسية في الفريق.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت عن بدأ ميلان مفاوضاته بالفعل مع اللاعب وممثليه من أجل تمديد تعاقده.

وفي الوقت نفسه يعمل ميلان على تجديد تعاقد الثلاثي زلاتان إبراهيموفيتش وجيانلويجي دوناروما وهاكان أوجلو إذ ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم.

وخاض كيسي التسع مباريات مع ميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم وساهم بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

وانتقل كيسي إلى ميلان في صيف 2017 قادما من أتالاتنا وقد يشارك غدا الخميس في مباراته رقم 150 مع الروسونيري وستكون أمام سيلتك في الدوري الأوروبي.