كرة يد - حسن مصطفى يكشف عن إقامة بطولة العالم في مصر بحضور الجماهير

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 11:35

كتب : FilGoal

حسن مصطفى - قرعة مصر 2021

كشف حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن إقامة بطولة العالم للرجال في مصر 2021 بحضور الجماهير.

وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم لرجال كرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.

وقال حسن مصطفى في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "نعم، نحن نخطط حاليا لتنظيم بطولة العالم بحضور الجماهير".

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وأوضح "بالطبع ليس بكامل سعة الملعب، ولكن اعتمادا على وضع الملعب وموقف جائحة كورونا".

وتقام بطولة العالم لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا والذين تم تقسيمهم على 8 مجموعات.

وكشفت صحيفة بيلد عن تعرض بطولة العالم لانتقادات من المحترفين الألمان وأندية الدوري الألمانيا بسبب شكوكهم بشأن فيروس كورونا.

ويأتي ذلك رغم تأكيد الاتحاد الألماني لكرة اليد مشاركته في المسابقة واستعداده للبطولة.

وحول ذلك قال حسن مصطفى: "هناك الكثير من المناقشات، خاصة في ألمانيا بعد ثبوت حالات إيجابية بفيروس كورونا بعد مباراة دولية".

وأتم تصريحاته "لكن الظروف في بطولة العالم ستكون مختلفة تماما، لذلك أتمنى أن يرى الجميع ذلك".

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