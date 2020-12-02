تعرف على تقييم صلاح أمام أياكس من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك أياكس في دوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال التي فاز بها فريقه 1-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أياكس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.5 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف الريدز كان كورتيس جونز صاحب هدف اللقاء، إذ حصل على 8.3 درجة كمتوسط تقييم.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ضمن التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال كمتصدر للمجموعة.

ويستعد ليفربول لملاقاة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.