ميلان يعلن تعافي المدير الفني من فيروس كورونا وجاهزيته لمواجهة سيلتيك

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 11:17

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي مدرب ميلان

أظهرت نتائج اختبار ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان سلبية المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

ويعود بيولي إلى قيادة التدريبات من جديد استعدادا لمواجهة سيلتيك مساء غد الخميس في الدوري الأوروبي.

كما تعافى أيضا جياكومو موريلي مساعد المدير الفني من فيروس كورونا.

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وكتب ميلان في بيانه "نتيجة المسحة الطبية الخاصة بـ ستيفانو بيولي ومساعده جياكومو موريلي جاءت سلبية".

وتابع "يقود الثنائي الحصة التدريبية اليوم الأربعاء ويعودان لمقاعد البدلاء مرة أخرى غدا الخميس في الدوري الأوروبي".

وكان دانييلي بونيرا قد تولى القيادة الفنية في المباريات الماضية بعد إصابة المدير الفني ومساعده.

ويحتل ميلان المركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي قبل جولتين من النهاية برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن ليل المتصدر ونقطة عن سبارتا براج صاحب المركز الثالث.

أما سيلتيك فيتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ميلان ستيفانو بيولي فيروس كورونا
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