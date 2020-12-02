مواعيد مباريات الأربعاء 2 ديسمبر.. يونايتد ضد سان جيرمان ونصف نهائي البطولة العربية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 10:43

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

يواجه فريق تشيلسي مضيفه إشبيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي نفس الجولة، يواجه مانشستر يونايتد ضيفه باريس سان جيرمان في نفس الموعد، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويحل دينامو كييف ضيفا على يوفنتوس في نفس الموعد والجولة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 4".

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وتذيع قناة "بي إن سبورتس 3" مباراة برشلونة ومضيفه فرينكفاروزي في نفس الموعد والجولة.

ويستضيف بوروسيا دورتموند نظيره لاتسيو في نفس الموعد والجولة، ويذاع اللقاء على "بي إن سبورتس 5".

ويواجه الشباب ضيفه اتحاد جدة، في السادسة مساء ضمن نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويذاع على قناة "أبو ظبي الرياضية".

طالع بقية مواعيد اليوم الأربعاء من هنا.

مانشستر يونايتد ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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