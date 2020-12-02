وكيل بنشرقي لـ في الجول: لم نطلب الرحيل من الزمالك.. نعرف ما لنا وعلينا

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 01:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف بنشرقي - أيمن أشرف - الزمالك - الأهلي

نفى كريم بلق وكيل أشرف بنشرقي لاعب الزمالك ما تردد حول رغبة موكله في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في الانتقالات الصيفية الجارية.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال وكيل بنشرقي لـFilGoal.com: "نحترم الزمالك وعقد أشرف مستمر مع النادي لعامين".

وشدد "نعرف ما لنا وما علينا جيدا، وأنا أستغرب من تلك الشائعات المنتشرة حول أشرف حاليا".

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وأتم "تلك الشائعات ربما انتشرت لوجودي في مصر لأنني كان لي دور في إتمام انتقال بدر بانون للأهلي ولكنني وكذلك أشرف لم نطلب الرحيل عن الزمالك".

اللاعب المغربي صاحب الـ26 عاما انضم للزمالك قادما من الهلال السعودي بعد إعارته للينس الفرنسي.

وشارك بنشرقي مع الزمالك في 39 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 10 آخرين.

وتوج بنشرقي مع الزمالك ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري.

أشرف بنشرقي الزمالك
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