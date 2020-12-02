عمرو جمال: أتمنى ألا يُظلم طلائع الجيش مرتين

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 01:02

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - عمرو جمال

يتمنى عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش ألا يظلم الأخير مرتين بعد تأهله لنهائي كأس مصر.

وتأهل طلائع الجيش لنهائي الكأس ليضرب موعدا مع الأهلي في استاد القاهرة السبت المقبل.

وقال عمرو جمال لقناة "صدى البلد" يوم الأربعاء: "ظُلمنا بعدم التأهل للكونفدرالية ولكن اتحاد الكرة كان قد حدد قراره سابقا".

أخبار متعلقة
عمرو مرعي: كنت أثق في فوزنا على الزمالك.. الجيش استغل حالتهم النفسية عبد الحفيظ: ينقصنا خطوة على لقب الكأس ويجب أن ندخل الموسم الجديد بقائمة قوية تعرف على موعد ومكان نهائي كأس مصر

وتابع "لذا أتمنى ألا نُظلم ونشارك في البطولة العربية في الموسم المقبل".

وعن الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي علق "نحن فريق مميز ونلعب جيدا منذ بداية الدور الثاني من الدوري وحصدنا الكثير من النقاط".

وتابع "طارق العشري المدير الفني أراد استنزاف الزمالك بدنيا خاصة بعد مباراته الصعبة ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ونفذنا تعليماته وفزنا".

وعن ملاقاة الأهلي قال: "الأهلي بيتي وعلمني إنني أخلص للقميص الذي أرتديه وأتمنى تقديم مباراة قوية".

وأتم "أحاول كذلك استعادة مستواي واللعب بشكل جيد خاصة إنني أشعر بالراحة مع طلائع الجيش رغم رغبة إنبي والإسماعيلي في ضمي وأتمنى أن أعود للأهلي مجددا".

وتنتهي إعارة عمرو جمال لطلائع الجيش بنهاية الموسم المقبل.

عمرو جمال طلائع الجيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل بنشرقي لـ في الجول: لم نطلب الرحيل من الزمالك.. نعرف ما لنا وعلينا 14 دقيقة | الدوري المصري
عمرو جمال: أتمنى ألا يُظلم طلائع الجيش مرتين 18 دقيقة | مصر
لوكاكو: مررت بأفضل عام ونصف في مسيرتي مع إنتر 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عمرو مرعي: كنت أثق في فوزنا على الزمالك.. الجيش استغل حالتهم النفسية 57 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: ينقصنا خطوة على لقب الكأس ويجب أن ندخل الموسم الجديد بقائمة قوية 58 دقيقة | الدوري المصري
إنتر يشعل صراع التأهل وثنائية لوكاكو والـ VAR ينقذان كونتي.. وأتليتكو يوقف سلسلة انتصارات بايرن ساعة | دوري أبطال أوروبا
بورتو يتعادل مع مانشستر سيتي ويتأهل معه لثمن النهائي.. ومارسيليا يتغلب على أولمبياكوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على موعد ومكان نهائي كأس مصر ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك