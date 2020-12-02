عمرو جمال: أتمنى ألا يُظلم طلائع الجيش مرتين

يتمنى عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش ألا يظلم الأخير مرتين بعد تأهله لنهائي كأس مصر.

وتأهل طلائع الجيش لنهائي الكأس ليضرب موعدا مع الأهلي في استاد القاهرة السبت المقبل.

وقال عمرو جمال لقناة "صدى البلد" يوم الأربعاء: "ظُلمنا بعدم التأهل للكونفدرالية ولكن اتحاد الكرة كان قد حدد قراره سابقا".

وتابع "لذا أتمنى ألا نُظلم ونشارك في البطولة العربية في الموسم المقبل".

وعن الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي علق "نحن فريق مميز ونلعب جيدا منذ بداية الدور الثاني من الدوري وحصدنا الكثير من النقاط".

وتابع "طارق العشري المدير الفني أراد استنزاف الزمالك بدنيا خاصة بعد مباراته الصعبة ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ونفذنا تعليماته وفزنا".

وعن ملاقاة الأهلي قال: "الأهلي بيتي وعلمني إنني أخلص للقميص الذي أرتديه وأتمنى تقديم مباراة قوية".

وأتم "أحاول كذلك استعادة مستواي واللعب بشكل جيد خاصة إنني أشعر بالراحة مع طلائع الجيش رغم رغبة إنبي والإسماعيلي في ضمي وأتمنى أن أعود للأهلي مجددا".

وتنتهي إعارة عمرو جمال لطلائع الجيش بنهاية الموسم المقبل.