عمرو مرعي: كنت أثق في فوزنا على الزمالك.. الجيش استغل حالتهم النفسية

أعرب عمرو مرعي عن ثقته في تحقيق الفوز على الزمالك والتأهل لنهائي كأس مصر دون الوصول لركلات الترجيح.

عمرو مرعي النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وسحل مرعي في فوز الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء للوقت الإضافي في نصف نهائي كأس مصر.

وقال مرعي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كان لدي ثقة في لاعبي طلائع الجيش بحسم الفوز والتأهل إلى النهائي وأثق في أي 11 لاعب".

وتابع "أبلغت اللاعبين أننا سنفوز دون ركلات ترجيح وسيتم حسم الأمر في المباراة، وأثبتنا جدارتنا في النهاية".

وكشف مرعي "العامل النفسي أثر على الزمالك بكل تأكيد، كنت أرى أنه يمكننا التقدم بثلاثة أهداف في أول 10 دقائق".

وتأهل الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وتابع مهاجم الجيش "الأهلي فريق كبير ومتكامل وأبارك لهم على لقب إفريقيا، فريق معتاد على الفوز لكن سنسعى من أجل تحقيق اللقب".

وأتم تصريحاته "أمر جيد بالنسبة لنا التأهل لنهائي الكأس وخوض مباراة السوبر أيضا".