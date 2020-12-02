إنتر يشعل صراع التأهل وثنائية لوكاكو والـ VAR ينقذان كونتي.. وأتليتكو يوقف سلسلة انتصارات بايرن

عاد إنتر بانتصار ثمين من الأراضي الألمانية بالفوز بنتيجة 3-2 على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ثنائية لوكاكو كفلت تأجيل حسم إنتر لبطاقة التأهل لثمن النهائي للجولة الأخيرة عندما يستضيف شاختار دونتسك الأوكراني على ملعب جوسيبي مياتزا الأسبوع المقبل.

شاختار كان قد أشعل ترتيب المجموعة بفوزه مسبقا على ريال مدريد 2-0 مكررا الانتصار على الملكي ذهابا وإيابا.

ولتصبح الجولة الأخيرة معركة حقيقية بين الفرق الأربعة، على ملعبي سانتياجو بيرنابيو وجوسيبي مياتزا.

وصار ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:

بوروسيا مونشنجلادباخ 8 نقاط

شاختار دونتسك 7 نقاط

ريال مدريد 7 نقاط

إنتر 5 نقاط

وصف المباراة

روبرتو جاليادريني مرر إلى ماتيو دراميان الذي سجل هدفا إيطاليًا خالصا لأول مرة للنيراتزوري منذ 12 عاما في دوري أبطال أوروبا، بفضل تسديدة صاروخية.

أصحاب الأرض خرجوا بالتعادل بفضل هدف الحسن بيليا في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، عرضية فلانتينو لازارو لاعب إنتر السابق يسكنها الفرنسي برأسية قوية في شباك سمير هاندانوفيتش.

روميلو لوكاكو حمل على عاتقه قيادة هجوم إنتر فسجل هدفين، الأول في الدقيقة 64 بتسديدة أرضية زاحفة على يمين يان سومر.

وبعد 9 دقائق أضاف الثاني له والثالث لإنتر من مرتدة سريعة، فمرر أشرف حكيمي عرضية أرضية للبلجيكي داخل منطقة الجزاء أسكنها بكل قوة في الشباك.

ليصبح جلادباخ الفريق الذي يسجل لوكاكو في شباكه هدفين الموسم الجاري مع إنتر والمنتخب البلجيكي، بعد بينفينتو وجلادباخ ذهابا وتورينو، ومنتخبي إيسلندا والدنمارك.

بيليا قلص الفارق لهدف في الدقيقة 76 بعدما تلقى بينية من ماركوس تورام ليسدد على يسار الحارس السلوفاكي في الشباك.

الفرنسي بيليا سجل هدف الثالث له والهاتريك في الدقيقة 83 لكن الهدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود تسلل على لاعب جلادباخ.

فوز النيراتزوري سيشعل الجولة الأخيرة

أتليتكو مدريد × بايرن ميونيخ

وأوقف أتليتكو مدريد سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ في دوري الأبطال عند 15 مباراة بالتعادل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

جواو فيليكس تقدم أولا في الدقيقة 26 من عمر اللقا للروخيبلانكوس بعدما حوّل عرضية ماركوس يورينتي في شباك ألكسندر نوبيل.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء عدّل توماس مولر النتيجة من علامة الجزاء على يسار يان أوبلاك.

تعادل توقفت به سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ المتتالية عند 15 مباراة في دوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي لم يصل له أي فريق من قبل.

تعادل ثالث للفريق المدريدي ليرتفع رصيده عند 6 نقاط وصار الصراع على المركز الثاني مفتوحا بينه وبين ريد بول سالزبورج النمساوي صاحب الـ 4 نقاط ولوكوموتيف موسكو الروسي صاحب الـ 3 نقاط.

بينما ضمن حامل اللقب تأهله منذ الجولة الماضية وعزز رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة.