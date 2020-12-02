بورتو يتعادل مع مانشستر سيتي ويتأهل معه لثمن النهائي.. ومارسيليا يتغلب على أولمبياكوس

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

إريك جارسيا - مانشستر سيتي

حسم التعادل السلبي مواجهة بورتو ومانشستر سيتي ليتأهلا سويا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما مارسيليا فحقق الفوز على أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وتأهل بورتو إلى ثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 13 نقطة.

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وسجل جابرييل خيسوس هدفا في الدقيقة 80 لكن تم إلغاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

أما مارسيليا فقاده باييه للفوز على أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل باييه الهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 55 و75، بعد تقدم أولمبياكوس عن طريق كامارا في الدقيقة 33.

وتساوى الفريقان بـ 3 نقاط لكل منهما لتشتد المنافسة بينهما على بطاقة التأهل للدوري الأوروبي.

وتختتم مباريات المجموعة الأسبوع المقبل بمواجهة أولمبياكوس أمام بورتو، كما يستضيف مانشستر سيتي فريق مارسيليا.

ليلة الأبطال مانشستر سيتي بورتو
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