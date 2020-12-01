ليفربول ينجو من فخ أياكس ويتأهل في دوري الأبطال.. وميتييلاند يفاجئ أتالانتا

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 23:54

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف كورتيس جونز ضد أياكس

نجا ليفربول من فخ منافسه أياكس وانتصر عليه بهدف دون رد ليتأهل رسميا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ليفربول منافسه أياكس في ملعب أنفيلد اليوم الثلاثاء في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد كورتيس جونز في الدقيقة 58.

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ذلك الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة يضمن به التأهل للدور التالي متصدرا للمجموعة بعدما تعادل منافسه أتالانتا مع ميتييلاند.

فيما يأتي أتالانتا ثانيا بثماني نقاط ويليه أياكس بسبع نقاط.

ويحتل ميتييلاند المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها حتى الدقيقة 90 حينما تم استبداله برييس ويليامز.

ملخص اللقاء

جاءت المباراة هادئة للغاية في أغلب فتراتها فغابت الخطورة ولم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة.

أخطر فرصة في الشوط الأول جاءت في الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من كورتيس جونز لكن القائم الأيسر تكفل بردها.

وهدأت المباراة كثيرا عقب تلك الفرصة وانحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين.

وأطلق نصير مزراوي تسديدة قوية تصدى لها حارس ليفربول الشاب كاومين كيلير.

وظل الشوط الثاني هادئا في أحداثه حتى جاءت الدقيقة 58 حينما أرسل نيكو ويليامز عرضية وخرج أندري أونانا بشكل خاطئ من مرماه ليستغل كورتيس جونز الأمر ويسدد الكرة في الشباك ليعلن عن هدف أول لليفربول.

وفي الدقيقة 83 مرر صلاح بينية رائعة إلى روبرتو فيرمينو الذي سدد مباشرة لكن أونانا تصدى له.

وعقب دقيقتين انطلق صلاح من الناحية اليمنى وسدد بيسراه لكن تصويبته جاءت بعيدة عن المرمى تماما.

وكاد هونتيلار يدرك التعادل لأياكس في الدقيقة 87 برأسية لكن حارس ليفربول تألق وحول الكرة لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار ليفربول بهدف يضمن به التأهل لدور الـ16.

أتالانتا X ميتييلاند

وفي ملعب جيويس في إيطاليا تعادل أتالانتا صاحب الأرض إيجابيا بهدف لمثله مع منافسه ميتييلاند الدنماركي.

افتتح ألكسندر سكولز أهداف اللقاء في الدقيقة 13 لميتييلاند.

وأدرك كريستيان روميرو التعادل للفريق الإيطالي في الدقيقة 79.

ليفربول أياكس أتالانتا ميتييلاند
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