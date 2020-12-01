زيدان: لن استقيل.. ونمر بمرحلة سيئة على مستوى النتائج ولكن

أوضح زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عدم وجود أي نية للاستقالة من تدريب ريال مدريد عقب الخسارة من شاختار دونتسك الأوكراني.

وقال زيدان عقب نهاية اللقاء: "لن استقيل، وسأواصل، في الشوط الأول كنا جيدين جدا، وكان الأمر ليتغير إذا سجلنا الهدف الأول".

وأضاف "هدف شاختار أصاب الفريق لأنهم كانوا يلعبون بشكل جيد، ونحن حصلنا على فرصتين أو ثلاثة، وأصبنا العارضة، والأمر أصبح معقدا".

وواصل "نمر بمرحلة سيئة على مستوى النتائج، هذا حقيقي، لكن علينا المواصلة، المباراة كانت بمثابة نهائي وحضّرنا للمباراة بشكل جيد للغاية، لكن نحتاج لمباراة للفوز بها".

وأردف "أشعر بالقوة وسأقدم كل ما لدي مثل يحدث دائما، في الدوري أمام ألافيس لم نستحق الفوز، لكننا نستحق اليوم، هذه كرة القدم، عليك رفع رأسك والتفكير في المباراة القادمة، دائما أقول نفس الشيء، علينا التفكير في المباراة المقبلة وهذا هو المهم".

وأكمل "لا يوجد مشكلة، هناك بعض العوامل التي تأتي مع بعضها البعض لكن ليس اليوم، ضغطنا بكل قوة واستعدنا عديد الكرة، لكن هذا ليس السؤال ماذا يفعل اللاعبون في الملعب، من الصعب تسجيل الهدف الأول والذي يجعل الأمور سهلة بالنسبة لنا، لكن علينا مواصلة العمل".

وأتم هل يشعر بالتفاؤل "لحظة صعبة لكن علينا استعادة الشخصية والكرامة، علينا الفوز في المباراة المقبلة لأننا لم نفعل اليوم، علينا التحلي بالإيمان والقتال".

نجح شاختار في تحقيق الفوز مجددا على ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لتشتعل المجموعة الثانية.

تغلب شاختار على ريال مدريد بهدفين دون رد ليتساوى مع الملكي في عدد النقاط ويتفوق بالمواجهات المباشرة.

ارتفع رصيده شاختار إلى 7 نقاط في المركز الثاني بينما ريال مدريد يحل ثالثا بنفس الرصيد.

وكان شاختار قد تغلب على ريال مدريد بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى قبل أن يتغلب مجددا بهدفين دون رد.

ويتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ المجموعة برصيد 8 نقاط ولكن يتبقى له مواجهة أمام إنتر متذيل الترتيب برصيد نقطتين.