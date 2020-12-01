قمصان: الخطيب حذر لاعبي الأهلي من صعوبة مباراة الاتحاد

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

محمود الخطيب

اعترف سامي قمصان مدرب النادي الأهلي بتأثر أداء الفريق في مواجهة الاتحاد بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تفوق على الاتحاد السكندري بعدما قلب تأخره لفوز بنتيجة 2-1، عقب أيام من الفوز بنفس النتيجة على الزمالك في نهائي القرن.

وقال سامي قصمان عقب اللقاء: "مباراة صعبة وصعوبتها أنها أمام فريق منظم ولديه كثافة جيدة في نصف الملعب، ومواجهات حسام حسن تعتمد على اللياقة البدنية والكثافة العددية".

أخبار متعلقة
بهدف في الوقت القاتل.. الأهلي يقلب الطاولة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس مصر رئيس لجنة المسابقات لـ في الجول: الأهلي يواجه وصيف الكأس حال حصد اللقب وفقا للائحة تشكيل الاتحاد - عمار حمدي أساسي أمام الأهلي.. وسيسيه وقمر يقودان الهجوم تشكيل الأهلي - تغيير وحيد على لاعبي نهائي إفريقيا من موسيماني أمام الاتحاد

وأردف "بطولة كأس مصر غالية نحارب عليها من أجل حصدها ومكسب مهم، ونحن الأحق بالفوز بفضل فرص الشوط الثاني، وطاهر محمد طاهر قدم أداءً جيدا عقب نزوله".

وأوضح "طبيعي أن يتأثر اللاعبون بالإرهاق البدني والذهني عقب المباراة النهائية".

وأكمل "هدف تقدم الاتحاد ساهم في الاستفاقة، ودخلنا المباراة أسرع والتغييرات أثرت على الأداء واستطعنا تسجيل هدفين في الشوط الثاني".

وأتم "الخطيب التقى اللاعبين وحذر من خطورة المباراة اليوم أنه ولابد التركيز، وأن نتيجة الفوز في نهائي إفريقيا سيطرت على الأداء والأهم هو الوصول للنهائي لكأس مصر".

الأهلي ضرب موعدا في النهائي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر والذي سيقام يوم السبت المقبل.

الأهلي سامي قمصان في الكأس
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان: لن استقيل.. ونمر بمرحلة سيئة على مستوى النتائج ولكن 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – روقا ينتظر زوال الورم للخضوع لآشعة بعد إصابته ضد طلائع الجيش 17 دقيقة | مصر
وفاة محمد الفكهاني لاعب بتروجت واتحاد الشرطة السابق 38 دقيقة | مصر
وادي دجلة لـ في الجول: لا نمانع رحيل عبد العاطي إلى الزمالك.. ولكن حاليا لا توجد مفاوضات 44 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: الخطيب حذر لاعبي الأهلي من صعوبة مباراة الاتحاد 52 دقيقة | ميركاتو
الزمالك راحة من المران لثلاثة أيام ساعة | مصر
بهدف في الوقت القاتل.. الأهلي يقلب الطاولة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس مصر ساعة | الدوري المصري
ليلة الأبطال - شاختار يهزم ريال مدريد مجددا ويشعل المجموعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك