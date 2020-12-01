قمصان: الخطيب حذر لاعبي الأهلي من صعوبة مباراة الاتحاد

اعترف سامي قمصان مدرب النادي الأهلي بتأثر أداء الفريق في مواجهة الاتحاد بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تفوق على الاتحاد السكندري بعدما قلب تأخره لفوز بنتيجة 2-1، عقب أيام من الفوز بنفس النتيجة على الزمالك في نهائي القرن.

وقال سامي قصمان عقب اللقاء: "مباراة صعبة وصعوبتها أنها أمام فريق منظم ولديه كثافة جيدة في نصف الملعب، ومواجهات حسام حسن تعتمد على اللياقة البدنية والكثافة العددية".

وأردف "بطولة كأس مصر غالية نحارب عليها من أجل حصدها ومكسب مهم، ونحن الأحق بالفوز بفضل فرص الشوط الثاني، وطاهر محمد طاهر قدم أداءً جيدا عقب نزوله".

وأوضح "طبيعي أن يتأثر اللاعبون بالإرهاق البدني والذهني عقب المباراة النهائية".

وأكمل "هدف تقدم الاتحاد ساهم في الاستفاقة، ودخلنا المباراة أسرع والتغييرات أثرت على الأداء واستطعنا تسجيل هدفين في الشوط الثاني".

وأتم "الخطيب التقى اللاعبين وحذر من خطورة المباراة اليوم أنه ولابد التركيز، وأن نتيجة الفوز في نهائي إفريقيا سيطرت على الأداء والأهم هو الوصول للنهائي لكأس مصر".

الأهلي ضرب موعدا في النهائي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر والذي سيقام يوم السبت المقبل.