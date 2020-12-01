ليلة الأبطال - شاختار يهزم ريال مدريد مجددا ويشعل المجموعة

نجح شاختار في تحقيق الفوز مجددا على ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لتشتعل المجموعة الثانية.

تغلب شاختار على ريال مدريد بهدفين دون رد ليتساوى مع الملكي في عدد النقاط ويتفوق بالمواجهات المباشرة.

ارتفع رصيده شاختار إلى 7 نقاط في المركز الثاني بينما ريال مدريد يحل ثالثا بنفس الرصيد.

وكان شاختار قد تغلب على ريال مدريد بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى قبل أن يتغلب مجددا بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، لكن تقدم دينتينهو في الدقيقة 57 بأول أهداف المباراة.

وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق وبالتحديد في الدقيقة 82 خطف مانور سولومون نقاط المباراة لشاختار بهدف ثاني.

ويتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ المجموعة برصيد 8 نقاط ولكن يتبقى له مواجهة أمام إنتر متذيل الترتيب برصيد نقطتين.