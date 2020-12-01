انتهت ليلة الأبطال – ليفربول (1) - (0) أياكس.. تعادل قاتل لبايرن ضد أتليتكو
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ليفربول وأياكس، وأتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.
ليفربول X أياكس
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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بهدف دون رد.
ق58: جووول أول لليفربول عن طريق كورتيس جونز.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق6: يا رباااه القائم الأيسر يمنع هدفا محققا لكورتيس جونز.
انطلاق المباراة.
أتليتكو مدريد X بايرن ميونيخ
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نهاية المباراة بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما.
ق86: جووول توماس مولر يدرك التعادل لبايرن من ركلة جزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أتليتكو بهدف دون رد.
ق26: جووول أول لأتليتكو من جواو فيليكس.
انطلاق المباراة.