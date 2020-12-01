انتهت ليلة الأبطال – ليفربول (1) - (0) أياكس.. تعادل قاتل لبايرن ضد أتليتكو

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام أتالانتا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ليفربول وأياكس، وأتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.

ليفربول X أياكس

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نهاية المباراة بانتصار ليفربول بهدف دون رد.

ق58: جووول أول لليفربول عن طريق كورتيس جونز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق6: يا رباااه القائم الأيسر يمنع هدفا محققا لكورتيس جونز.

انطلاق المباراة.

أتليتكو مدريد X بايرن ميونيخ

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نهاية المباراة بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما.

ق86: جووول توماس مولر يدرك التعادل لبايرن من ركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أتليتكو بهدف دون رد.

ق26: جووول أول لأتليتكو من جواو فيليكس.

انطلاق المباراة.

ليلة الأبطال ليفربول أياكس بايرن ميونيخ أتليتكو مدريد
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