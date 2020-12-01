بيراميدز يضم كريم الطيب

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 21:02

كتب : عاطف شادي

كريم الطيب - أسوان

أعلن نادي بيراميدز ضم كريم الطيب من صفوف أسوان.

ولم يعلن بيراميدز عن قيمة أو مدة الصفقة.

وأتم بيراميدز تعاقده مع اللاعب عقب جلسة جمعت عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز مع رئيس نادي أسوان أحمد سليمان وخالد جمال عضو مجلس الإدارة.

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وعبر ممدوح عيد المدير الرياضي لـ بيراميدز عن سعادته البالغة بإتمام التعاقد مع اللاعب، لما يمتلكه من مقومات تساعده على التألق في الكرة المصرية.

كريم الطيب مواليد 1999 ويشغل مركز المهاجم الصريح.

كريم الطيب صاحب الـ 21 عاما أحد ناشيء نادي أسوان ويلعب في مركز وسط المهاجم.

وتصعيد كريم الطيب للفريق الأول جاء من مجدي عبد العاطي مدرب أسوان السابق، قبل أن ينضم اللاعب للمنتخب الأولمبي.

وشارك المهاجم في 21 مباراة الموسم المنصرم بمسابقتي الدوري والكأس وسجل هدفين وصنع هدفا.

وضم بيراميدز في الصيف الجاري رمضان صبحي من هيدرسفيلد ومحمود وادي من المصري وأحمد فتحي وشريف إكرامي من الأهلي وأحمد سامي من مصر للمقاصة.

واستعار بيراميدز محمود صابر من صفوف النجوم.

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