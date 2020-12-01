مدرب حراس الزمالك: عواد رفض الجلوس بديلا لجنش فتم استبعاده أمام الطلائع

كشف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى الزمالك عن رفض محمد عواد حارس الفريق الجلوس على مقاعد البدلاء أمام طلائع الجيش.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود عبد الرحيم "جنش" في التشكيل الأساسي للقاء الزمالك والطلائع بدلا من محمد أبو جبل.

وقال عمرو عبد السلام للصحفيين عقب المباراة: "عواد رفض الجلوس بديلا لجنش فتم استبعاده من اللقاء".

وأتم "لذا اعتمدنا على وجود أبو جبل على مقاعد البدلاء".

وفاز طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب ليتأهل لنهائي الكأس لأول مرة في تاريخه.