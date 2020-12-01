تشكيل ليلة الأبطال – صلاح يقود هجوم ليفربول.. وغياب أدريان

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة أياكس خلال الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وأجرى يورجن كلوب عدة تغييرات في صفوف الفريق أبرزها تواجد الحارس الإيرلندي كيفين كيليهير.

ويضم هجوم ليفربول الثلاثي ديوجو جوتا ومحمد صلاح وساديو ماني.

ويواصل نيكو ويليامز تعويض غياب ألكسندر أرلوند في الجهة اليمنى.

وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كيفين كيلهير

الدفاع: نيكو ويليامز – جويل ماتيب – فابينيو – أندرو روبرتسون

الوسط: جورجينيو فينالدوم – كورتيس جونز – جوردان هندرسون

الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني

ليفربول يتصدر جدول الترتيب للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما يحل أياكس ثانيا بالتساوي مع أتالانتا برصيد 7 نقاط.