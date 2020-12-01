إسماعيل يوسف: غياب الاستقرار أثر على الزمالك وأفقده بطولتين

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 20:52

كتب : FilGoal

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

أرجع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق سبب خسارة فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائي كأس مصر إلى غياب الاستقرار.

وفاز طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب ليتأهل لنهائي الكأس لأول مرة في تاريخه.

جاء ذلك بعد أربعة أيام من هزيمة الزمالك في نهائي القرن ضد غريمه التقليدي الأهلي بهدفين لهدف.

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وقال تيجانا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عقب المباراة : "الاستقرار له ثمن، لا نريد ظلم اللاعبين فقط، مهما كان تركيزك ما حدث في اليومين الماضيين أثر نفسيا على الفريق".

وأوضح "ذلك التأثير له جانبي، هناك جزء كروي وجزء خارج الملعب من رحيل الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة أثر نفسيا عليهم".

وأتم "الزمالك فاز في بداية العام ببطولتين وخسر في نهاية العام بطولتين لغياب الاستقرار".

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