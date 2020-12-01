أشرف قاسم: عدم نسيان ما حدث في نهائي إفريقيا سبب هزيمة الزمالك ضد الطلائع

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 20:41

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك أمام طلائع الجيش - كأس مصر

قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك إن عدم نسيان ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا تسبب في إقصاء فريقه من كأس مصر.

وفاز طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب ليتأهل لنهائي الكأس لأول مرة في تاريخه.

جاء ذلك بعد أربعة أيام من هزيمة الزمالك في نهائي القرن ضد غريمه التقليدي الأهلي بهدفين لهدف.

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وقال أشرف قاسم للصحفيين عقب المباراة: "سبب الهزيمة هو أن كل اللاعبين لم يخرجوا من آثار الهزيمة في نهائي إفريقيا".

وتابع "الأداء لم يكن متوقعا اليوم ضد الطلائع".

وبسؤاله عن تجديد عقود اللاعبين أجاب "سننظر في كل شيء خلال الأيام المقبلة".

الزمالك طلائع الجيش في الكأس
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