أحمد سمير: لا ألعب "بغل" ضد الزمالك واستغللنا ما مر به.. أتمنى لقاء الاتحاد في النهائي

قال أحمد سمير لاعب طلائع الجيش إنه لا يلعب "بغل" أمام ناديه السابق الزمالك وذلك بعد الفوز عليه اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

وفاز طلائع الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في ملعب برج العرب ليتأهل لنهائي الكأس لأول مرة في تاريخه.

وأصبح أحمد سمير هدافا بالتخصص ضد فريقه السابق الزمالك ففي ثماني مباريات ضده سجل ستة أهداف وصنع هدفا.

وتحدث أحمد سمير لقناة "أون تايم سبورتس 2" عقب المباراة قائلا: "كانت مباراة صعبة واستغللنا ما حدث للزمالك في نهائي إفريقيا وبعض الظروف الأخرى وعدم تركيز اللاعبين فنيا وبدنيا".

وبسؤاله عن تسجيله للأهداف بشكل مستمر ضد الزمالك أجاب "ربما لأنني تعرضت لظلم كبير أثناء وجودي مع الفريق".

وتابع "أريد أيضا الحديث حول التنمر الذي أتعرض له حتى قبل انطلاق المباراة بصور مسيئة وإساءات شخصية لي، لماذا يفعل جمهور الزمالك ذلك معي؟".

وأكمل "لا ألعب بغل لو تابعتوني مع طلائع الجيش ألعب كل مبارياتي بنفس الطريقة طوال ثلاث سنوات مع الفريق لم أغب سوى عن مباراتين أو ثلاثة فقط".

وبسؤاله هل يتمنى العودة للزمالك أجاب " لما لا هو بيتي، وأنا زمالكاوي ولكنني لا أقوم للمظاهر أمام الجمهور وأضحك عليه، أحب الزمالك".

وعن الفريق الذي يتمنى ملاقاته في نهائي كأس مصر أجاب ضاحكا "مباراة صعبة أمام أي منافس لكنني أتمنى ملاقاة الاتحاد السكندري".