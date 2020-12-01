انتهت ليلة الأبطال - شاختار (2) - (0) ريال مدريد.. خسارة رايح جاي
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 19:57
كتب : FilGoal
يستضيف فريق شاختار نظيره ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما يحل شاختار ثالثا برصيد 4 نقاط.
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نهاية اللقاء
ق83 جووول جديد لشاختار
ق57 جوووول دينتهو يتقدم لشاختار
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 لا يزال التعادل سلبيا بين الفريقين
انطلاق المباراة
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