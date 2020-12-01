انتهت ليلة الأبطال - شاختار (2) - (0) ريال مدريد.. خسارة رايح جاي

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

فيرلاند ميندي - ريال مدريد - شاختار - دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق شاختار نظيره ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما يحل شاختار ثالثا برصيد 4 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية اللقاء

ق83 جووول جديد لشاختار

ق57 جوووول دينتهو يتقدم لشاختار

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 لا يزال التعادل سلبيا بين الفريقين

انطلاق المباراة

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا ريال مدريد شاختار
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