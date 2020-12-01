مؤتمر ليلة الأبطال - كومان: تحدثت مع ميسي عن إراحته والقرار قراري.. والأهم بالنسبة لنا التأهل

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة الإسباني عن أسباب استبعاد ليونيل ميسي من مواجهة فيرنفاروتشي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "ليس من المعتاد أن يرتاح ميسي، أعلم ذلك، لكنني تحدثت معه عن ذلك حتى لو كان القرار عائدا لي".

وأضاف "بالنسبة لجدول المباريات هذا الموسم، كان هناك مباراتان بإمكاني إراحته فيهم، في كييف أمام دينامو كييف ومباراة الغد".

وأكمل "تأهلنا بالفعل ونمتلك القدرة على منح الفرصة للآخرين، علينا الفوز في مباراة السبت المقبل في الدوري الإسباني، لذلك ذلك الوقت المناسب لإراحة ميسي، بعد مباراة الغد لن يكون هناك فرصة أخرى".

وأردف عن أدوار أنطوان جريزمان "هو لاعب مهم للغاية في الشق الهجومي لأنه عندما يصل للكرة يكون هناك تحركات، لا تستطيع دائما تسجيل أكثر من 30 هدفا، لكنه يمتلك جودة في التمرير، يعمل بشكل جيد ومهم للغاية في التحركات الهجومية".

وتطرق للحديث عن خصمه المجري والذي تفوق عليه ذهابا 5-1: "ستكون مباراة صعبة، لديهم السرعة والجودة في الهجوم، دفاع الفريق عليه أن يكون في كامل تركيزه وأن نسيطر على التحركات الهجومية وغلق المساحات في منتصف ميدانهم".

وواصل "لعبوا جيدا أمام يوفنتوس بخمسة مدافعين ولم يكونوا محظوظين بالخسارة في النهاية".

وأتم "الأهم بالنسبة لنا التأهل وهو ما حدث، لكن عقلية النادي هي الفوز في كل مباراة، ونريد البقاء على قمة المجموعة".

برشلونة ضمن تأهله من الجولة السابقة رفقة يوفنتوس بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار في 4 مباريات.

ويستضيف برشلونة على ملعب كامب نو يوفنتوس في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، بعدما فاز في إيطاليا 2-0.