تشكيل الأهلي - تغيير وحيد على لاعبي نهائي إفريقيا من موسيماني أمام الاتحاد

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تغيير واحد فقط على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نصف نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر وتقام المباراة في استاد السويس.

ويشارك جيرالدو أساسيا بدلا من جونيور أجايي في هجوم الأهلي.

بينما احتفظ موسيماني بباقي تشكيل فريقه الذي خاض به نهائي إفريقيا قبل أيام أمام الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات – مروان محسن – جيرالدو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

بدر بانون – رامي ربيعة – علي لطفي – صلاح محسن – ناصر ماهر – محمود وحيد – أكرم توفيق – طاهر محمد – محمود كهربا.