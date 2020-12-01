تشكيل الاتحاد - عمار حمدي أساسي أمام الأهلي.. وسيسيه وقمر يقودان الهجوم

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 19:16

كتب : حسام نور الدين

الاتحاد - الأهلي - قميص مؤمن زكريا

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر وتقام المباراة في استاد السويس.

ودفع حسام حسن باللاعب عمار حمدي المعار من الأهلي للاتحاد السكندري أساسيا.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الأهلي يترقب انفراجة في موقف سيرينو مع صنداونز خبر في الجول - بريزينتيشن تتفق مع الأهلي للاحتفال بمرور 20 عاما على لقب نادي القرن الأهلي يكشف لـ في الجول ملعبيه خلال الموسم الجديد 2020-2021

بينما يقود الهجوم الثنائي خالد قمر ورزاق سيسيه.

ويغيب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والاتحاد الحالي للإصابة.

وجاء تشكيل الاتحاد كاملا كالآتي:

المرمى: عماد السيد.

الدفاع: كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم.

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي.

الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه – كريم ممدوح.

الأهلي الاتحاد السكندري كأس مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس لجنة المسابقات لـ في الجول: الأهلي يواجه وصيف الكأس حال حصد اللقب وفقا للائحة 14 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - شاختار (0) - (0) ريال مدريد.. بداية المباراة 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) الاتحاد.. مروان يهدر انفراد 43 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ليلة الأبطال - كومان: تحدثت مع ميسي عن إراحته والقرار قراري.. والأهم بالنسبة لنا التأهل 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طلائع الجيش يٌسقط الزمالك بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس مصر 49 دقيقة | مصر
تشكيل الأهلي - تغيير وحيد على لاعبي نهائي إفريقيا من موسيماني أمام الاتحاد ساعة | الدوري المصري
تشكيل الاتحاد - عمار حمدي أساسي أمام الأهلي.. وسيسيه وقمر يقودان الهجوم ساعة | الدوري المصري
تأجيل مباراة نيوكاسل وأستون فيلا بسبب "زيادة الإصابات بـ كورونا" ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك