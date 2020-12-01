تشكيل الاتحاد - عمار حمدي أساسي أمام الأهلي.. وسيسيه وقمر يقودان الهجوم

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر وتقام المباراة في استاد السويس.

ودفع حسام حسن باللاعب عمار حمدي المعار من الأهلي للاتحاد السكندري أساسيا.

بينما يقود الهجوم الثنائي خالد قمر ورزاق سيسيه.

ويغيب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والاتحاد الحالي للإصابة.

وجاء تشكيل الاتحاد كاملا كالآتي:

المرمى: عماد السيد.

الدفاع: كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم.

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي.

الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه – كريم ممدوح.