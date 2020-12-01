تشكيل ليلة الأبطال - بنزيمة يعود لقيادة هجوم ريال مدريد.. وفاسكيز ظهير أيمن

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة شاختار دونتسك الأوكراني في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويعود كريم بنزيمة للتشكيل الأساسي لأول مرة بعد غياب في المباريات الـ 3 الأخيرة.

ويواصل ناتشو تعويض غياب سيرخيو راموس المصاب، بينما يغيب داني كاربخال وفيدي فالفيردي ولوكا يوفيتش وإدين هازارد بسبب الإصابة.

ويظهر لوكاس فاسكيز في الجهة اليمنى لتعويض إصابة الثنائي كاربخال وأودريزولا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي – ناتشو – رافاييل فاران – لوكاس فاسكيز

الوسط: توني كروس – مارتن أوديجارد – لوكا مودريتش

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – رودريجو جوس

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل وضع قدما في ثمن النهائي، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف بوروسيا مونشنجلادباخ في الصدارة برصيد 8 نقاط.

ويحتل شاختار المركز الثالث برصيد 4 نقاط وخلفه إنتر متذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين.