كالتشيو ميركاتو: إيقاف موراتا مباراتين بسبب "تصرف غير محترم تجاه الحكم"
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 18:40
كتب : FilGoal
أفادت تقارير إيطالية إلى إيقاف ألفارو موراتا مباراتين في الدوري الإيطالي بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام بنيفنيتو في الجولة التاسعة من المسابقة.
ألفارو موراتا
النادي : يوفنتوس
موراتا تعرض للطرد في الدقيقة 97 من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية مباشرة.
ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن لجنة الانضباط أوقفت اللاعب بناءً على "تصرف غير محترم تجاه الحكم عقب نهاية اللقاء".
وسيغيب الإسباني عن مواجهة "دربي ديلا مولي" أمام تورينو ثم جنوى في الجولتين الـ 10 والـ 11.
موراتا سجل 8 أهداف وصنع 3 في 11 مباراة بجميع المسابقات.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن ميلان المتصدر.