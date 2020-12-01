كالتشيو ميركاتو: إيقاف موراتا مباراتين بسبب "تصرف غير محترم تجاه الحكم"

أفادت تقارير إيطالية إلى إيقاف ألفارو موراتا مباراتين في الدوري الإيطالي بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام بنيفنيتو في الجولة التاسعة من المسابقة.

موراتا تعرض للطرد في الدقيقة 97 من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية مباشرة.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن لجنة الانضباط أوقفت اللاعب بناءً على "تصرف غير محترم تجاه الحكم عقب نهاية اللقاء".

وسيغيب الإسباني عن مواجهة "دربي ديلا مولي" أمام تورينو ثم جنوى في الجولتين الـ 10 والـ 11.

موراتا سجل 8 أهداف وصنع 3 في 11 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق 6 نقاط عن ميلان المتصدر.