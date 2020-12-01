الكشف عن تفاصيل إصابة أوناجم أمام طلائع الجيش

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 18:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم - الزمالك - طلائع الجيش

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد أوناجم لاعب الفريق أمام طلائع الجيش.

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

وغادر المغربي أوناجم الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر بعدما تعرض للإصابة في الدقيقة 30.

وشارك بدلا من أوناجم اللاعب مصطفى فتحي.

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وقال مصدر في الجهاز الفني للزمالك لـFilGoal.com إن إصابة أوناجم في العضلة الضامة.

وأن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية عقب المباراة لتحديد مدى إصابته.

ويلعب الفائز من الزمالك ضد طلائع الجيش مع المتأهل من مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر.

الزمالك محمد أوناجم كأس مصر
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