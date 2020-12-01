خبر في الجول - بريزينتيشن تتفق مع الأهلي للاحتفال بمرور 20 عاما على لقب نادي القرن

اتفقت شركة "بريزينتيشن سبورتس" الراعية للنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء على إقامة حفل كبير يوم 20 ديسمبر المقبل بمناسبة مرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن في إفريقيا. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن شركة بريزنتيشن ستحتفل بالإنجازات التي حققها الأهلي هذا الموسم أيضا، من دوري محلي ودوري أبطال إفريقيا.

ويستمر فريق الأهلي في المنافسة على البطولات هذا الموسم، إذ يخوض مواجهة نصف نهائي كأس مصر ضد الاتحاد السكندري، بجانب نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي يوم 10 من الشهر الجاري.

وسيشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات بجانب الاحتفاء بفريق الكرة.

وكان الأهلي نال لقب نادي القرن في 31 ديسمبر 2000 من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وعزز الأهلي رقمه القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك 2-1 يوم الجمعة في المباراة النهائية، ليرفع رصيده إلى 9 ألقاب.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية في فبراير المقبل بقطر.