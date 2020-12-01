مباشر كأس مصر - الزمالك (1) - (1) طلائع الجيش.. الفيديو يلغي ركلة جزاء لأسامة فيصل
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 16:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.
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ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق82: محمود البنا يشاهد اللقطة ويلغي ركلة الجزاء.
ق80: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة أسامة فيصل واللجوء للفيديو.
ق73: يا رباااه القائم الأيمن لمرمى الزمالك يتصدى لتسديدة من مهند لاشين.
ق69: تبديل ثان للطلائع بمشاركة عمرو مرعي وخروج عمرو جمال.
ق68: تسديدة أخرى من أحمد سمير تصدى لها جنش بثبات.
ق65: جنش ينقذ الزمالك من هدف محقق بعد تبادل سريع للكرة بين أحمد سمير وعمرو جمال لكن حارس الزمالك يتصدى لتسديدة يسارية من لاعب الطلائع.
ق63: تبديل ثاني للزمالك بمشاركة أسامة فيصل بدلا من شيكابالا.
ق58: تسديدة زاحفة من زيزو تصدى لها محمد بسام بثبات.
ق56: تبديل أول للطلائع بخروج فرانك ستيفن ومشاركة مصطفى جمال.
ق51: يا ربااه تسديدة رائعة أخرى من أحمد سمير من ركلة حرة لكنها مرت أعلى مرمى جنش بقليل تلك المرة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق45+1: جووول رائع من شيكابالا بتسديدة يسارية رائعة من ركلة حرة.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق36: جووول أول لطلائع الجيش من ركلة حرة رائعة من أحمد سمير.
ق32: تبديل أول اضطراري للزمالك بمشاركة مصطفى فتحي بدلا من أوناجم.
ق24: محمود علاء يهدر هدفا للزمالك بعدما سدد كرة ساقطة بدلا من تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.
ق18: أخطر فرصة لطلائع الجيش حتى الآن بتسديدة لعمرو جمال من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جنش.
ق12: إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.
ق11: جووول أول للزمالك عن طريق أوناجم بعد مراوغة رائعة لمحمد ناصف وتسديدة بيسراه.
انطلاق المباراة.