مباشر كأس مصر - الزمالك (1) - (1) طلائع الجيش.. الفيديو يلغي ركلة جزاء لأسامة فيصل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

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ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق82: محمود البنا يشاهد اللقطة ويلغي ركلة الجزاء.

ق80: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة أسامة فيصل واللجوء للفيديو.

ق73: يا رباااه القائم الأيمن لمرمى الزمالك يتصدى لتسديدة من مهند لاشين.

ق69: تبديل ثان للطلائع بمشاركة عمرو مرعي وخروج عمرو جمال.

ق68: تسديدة أخرى من أحمد سمير تصدى لها جنش بثبات.

ق65: جنش ينقذ الزمالك من هدف محقق بعد تبادل سريع للكرة بين أحمد سمير وعمرو جمال لكن حارس الزمالك يتصدى لتسديدة يسارية من لاعب الطلائع.

ق63: تبديل ثاني للزمالك بمشاركة أسامة فيصل بدلا من شيكابالا.

ق58: تسديدة زاحفة من زيزو تصدى لها محمد بسام بثبات.

ق56: تبديل أول للطلائع بخروج فرانك ستيفن ومشاركة مصطفى جمال.

ق51: يا ربااه تسديدة رائعة أخرى من أحمد سمير من ركلة حرة لكنها مرت أعلى مرمى جنش بقليل تلك المرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+1: جووول رائع من شيكابالا بتسديدة يسارية رائعة من ركلة حرة.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق36: جووول أول لطلائع الجيش من ركلة حرة رائعة من أحمد سمير.

ق32: تبديل أول اضطراري للزمالك بمشاركة مصطفى فتحي بدلا من أوناجم.

ق24: محمود علاء يهدر هدفا للزمالك بعدما سدد كرة ساقطة بدلا من تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

ق18: أخطر فرصة لطلائع الجيش حتى الآن بتسديدة لعمرو جمال من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جنش.

ق12: إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق11: جووول أول للزمالك عن طريق أوناجم بعد مراوغة رائعة لمحمد ناصف وتسديدة بيسراه.

انطلاق المباراة.