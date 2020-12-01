انتهت كأس مصر - الزمالك (1) - (3) طلائع الجيش.. انتصار تاريخي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

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نهاية المباراة بانتصار طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف.

ق120: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق113: جووول ثالث لطلائع الجيش بعد خطأ قاتل من جنش في تصديه لتسديدة قوية من محمد ناصف وتابع عمرو مرعي الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لفريقه.

خروج أحمد سمري ومشاركة إسلام محارب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم طلائع الجيش بهدفين لهدف.

ق105: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق95: جووول ثان لطلائع الجيش سجله أحمد سمير من ركلة جزاء.

ق92: ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد عرقلة أحمد سمير من إسلام جابر.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90+5: تسديدة رائعة من روقا لكن محمد بسام تألق وحول الكرة لركلة ركنية.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق82: محمود البنا يشاهد اللقطة ويلغي ركلة الجزاء.

ق80: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة أسامة فيصل واللجوء للفيديو.

ق73: يا رباااه القائم الأيمن لمرمى الزمالك يتصدى لتسديدة من مهند لاشين.

ق69: تبديل ثان للطلائع بمشاركة عمرو مرعي وخروج عمرو جمال.

ق68: تسديدة أخرى من أحمد سمير تصدى لها جنش بثبات.

ق65: جنش ينقذ الزمالك من هدف محقق بعد تبادل سريع للكرة بين أحمد سمير وعمرو جمال لكن حارس الزمالك يتصدى لتسديدة يسارية من لاعب الطلائع.

ق63: تبديل ثاني للزمالك بمشاركة أسامة فيصل بدلا من شيكابالا.

ق58: تسديدة زاحفة من زيزو تصدى لها محمد بسام بثبات.

ق56: تبديل أول للطلائع بخروج فرانك ستيفن ومشاركة مصطفى جمال.

ق51: يا ربااه تسديدة رائعة أخرى من أحمد سمير من ركلة حرة لكنها مرت أعلى مرمى جنش بقليل تلك المرة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+1: جووول رائع من شيكابالا بتسديدة يسارية رائعة من ركلة حرة.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق36: جووول أول لطلائع الجيش من ركلة حرة رائعة من أحمد سمير.

ق32: تبديل أول اضطراري للزمالك بمشاركة مصطفى فتحي بدلا من أوناجم.

ق24: محمود علاء يهدر هدفا للزمالك بعدما سدد كرة ساقطة بدلا من تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

ق18: أخطر فرصة لطلائع الجيش حتى الآن بتسديدة لعمرو جمال من داخل منطقة الجزاء تصدى لها جنش.

ق12: إلغاء الهدف بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق11: جووول أول للزمالك عن طريق أوناجم بعد مراوغة رائعة لمحمد ناصف وتسديدة بيسراه.

انطلاق المباراة.