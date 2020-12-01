الأهلي يكشف لـ في الجول ملعبيه خلال الموسم الجديد 2020-2021

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن فريقه اختار استاد الأهلي WE "السلام" كخيار أول بجانب استاد القاهرة كخيار ثان خلال مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري. موضحا أسباب الاختيار وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح مرجان قائلا: "وقع اختيارنا على استاد الأهلي (السلام) كخيار أول بالنسبة لنا، واستاد القاهرة كخيار ثان".

وواصل "اخترنا استاد القاهرة كخيار ثان، بسبب الإصلاحات المتكررة به".

وحدد الأمن خلال الاجتماع، حضور 25 مشجعا لكل فريق بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لكل الأندية.

وشدد اتحاد الكرة على الأندية في بيان رسمي خلال الشهر الماضي، ضرورة تحديد ملعبين لكل فريق، أساسي واحتياطي، شرط الحصول على موافقة الجهة المالكة للملعب بجانب الجهات الأمنية.

وكان من ومن المفترض أن تبدأ البطولة نهاية نوفمبر الماضي، لكن انطلاقه تأجل بسبب السوبر الإفريقي الذي تستضيفه القاهرة في 10 ديسمبر المقبل.