خبر في الجول - الزمالك يحدد ملعبيه للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 16:32

كتب : إبراهيم رمضان

نادي الزمالك

انتهى الاجتماع الأمني لاختيار ملاعب الموسم الجديد لمباريات الدوري المصري، وشهد استقرار الزمالك على ملعبي استاد القاهرة وبتروسبورت. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر في الزمالك أن النادي اختار استاد القاهرة الدولي كخيار أول له في خوض مواجهاته في الدوري المصري، والثاني سيكون بتروسبورت.

وحدد الأمن خلال الاجتماع، حضور 25 مشجعا لكل فريق بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لكل الأندية.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الثلاثاء 1 ديسمبر 2020.. الزمالك والأهلي وبايرن وليفربول وريال مدريد تشكيل الزمالك - جنش وروقا وأوناجم أساسيون.. وطلائع الجيش بالقوة الضاربة أمير توفيق يكشف عن – إخفاء أفشة من الزمالك.. وحقيقة رفض محمد إبراهيم للأهلي

وشدد اتحاد الكرة على الأندية في بيان رسمي خلال الشهر الماضي، ضرورة تحديد ملعبين لكل فريق، أساسي واحتياطي، شرط الحصول على موافقة الجهة المالكة للملعب بجانب الجهات الأمنية.

وكان من ومن المفترض أن تبدأ البطولة نهاية نوفمبر الماضي، لكن انطلاقه تأجل بسبب السوبر الإفريقي الذي تستضيفه القاهرة في 10 ديسمبر المقبل.

في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - بريزينتيشن تتفق مع الأهلي للاحتفال بمرور 20 عاما على لقب نادي القرن 15 دقيقة | مصر
مباشر كأس مصر - الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة 19 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف لـ في الجول ملعبيه خلال الموسم الجديد 2020-2021 31 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يحدد ملعبيه للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021 35 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أستون فيلا: كنا نستحق الفوز على وست هام وليس الخسارة 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - جنش وروقا وأوناجم أساسيون.. وطلائع الجيش بالقوة الضاربة 40 دقيقة | مصر
مدرب حراس الأهلي: توقعت توجيه الشكر لي بعد رحيل فايلر.. والخطيب يفهم وضعنا جيدا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
جيسوس: أسعي إلى الكمال حتى لو كان لا يمكن الوصول إليه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك