تشكيل الزمالك - جنش وروقا وأوناجم أساسيون.. وطلائع الجيش بالقوة الضاربة

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويعود محمود عبد الرحيم "جنش" لحراسة المرمى بينما يلعب محمد أشرف "روقا" في وسط الملعب بجوار المغربي محمد أوناجم ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويغيب عن الزمالك في المباراة فرجاني ساسي بسبب الإيقاف بينما تبعد الإصابة أشرف بنشرقي ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم "أوباما" وعمر السعيد.

وتشكيل الزمالك هو الآتي:

حارس المرمى: جنش

الدفاع: إسلام جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

وسط الملعب: أوناجم - روقا - شيكابالا - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

البدلاء: محمد عبد السلام وأحمد عيد ومصطفى فتحي ومحمود عبد العزيز وأسامة فيصل وكريم بامبو وسيف جعفر وحاتم محمد ومحمد أبو جبل

وإذا عبر الزمالك عقبة طلائع الجيش يواجه الأهلي أو الاتحاد في النهائي يوم السبت.

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز بنتيجة 3-صفر في نهائي النسخة الماضية.

ووقع اختيار طارق العشري مدرب طلائع الجيش على ناصر منسي وعمرو جمال وأحمد سمير لقيادة خط هجومه.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد ناصف – أحمد علاء – خالد سطوحي – علي الفيل

الوسط: مهند مصطفى – فرانك ستيفن – أحمد عبد الرحمن زولا

الهجوم: ناصر منسي – عمرو جمال – أحمد سمير