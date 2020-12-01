في الجول يكشف – قائمة المصري الأولى المسجلة في اتحاد الكرة وموقف طقطق وعادل ميسي

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 14:20

كتب : أيمن عيد

شعار النادي المصري

أرسل النادي المصري البورسعيدي قائمته الأولى لاتحاد الكرة المصري قبل إغلاق فترة القيد يوم الإثنين، وشهدت تواجد 18 لاعبا من القدامى.

وأشار مصدر في المصري لـFilGoal.com: "اللاعب المقيد في قائمة الموسم الماضي ولم يقيد في القائمة الأولى يعتبر حرا".

وغاب عن القائمة الثنائي مفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي"، وعلم FilGoal.com أن المصري استغنى عن خدمات الثنائي بعد فسخ العقد بالتراضي.

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وصرح مصدر في المصري لـFilGoal.com قائلا: "تم فسخ عقد الثنائي بالتراضي لوجود بند في عقده لم يفعله المصري، النادي كان يمتلك بندا يسمح له بتجديد عقد اللاعبين لمدة موسم قبل انطلاق الموسم الجديد وهو أمر لم تفعله الإدارة، ليتم فسخ التعاقد بالتراضي".

وأكمل المصدر "نقوم حاليا بإجراءات الاستعلام للصفقات الجديدة والثنائي محمد صالح وإسلام صلاح العائدين من الإصابات وسيتم قيدهم مع الصفقات الجديدة في الفترة الثانية التي تنتهي 6 ديسمبر".

وضم المصري خلال فترة القيد الأولى قبل انطلاق الموسم الجديد كل من كاسينجو كازادي وأحمد شديد قناوي وأحمد دعدور ومصطفى سلطان وعصام ثروت وعلاء عطا وأحمد رفعت ومحمد عنتر ومعاذ أنور.

وسيتم قيد معاذ أنور مدافع الفريق الجديد كناشئ في قائمة الموسم الجديد، وسيصبح الشكل النهائي للقائمة من 29-30 لاعبا.

وجاءت القائمة التي ضمت 18 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: محمود حمد – عمر كمال – أحمد شوشة – كريم العراقي

خط الوسط: فريد شوقي – حجاج عويس – محمد جابر – عماد فتحي – إيزي إيميكا – حسن علي – أيمن متولي ندا – عمرو موسى – إسلام عطية – محمد جريندو – سعيدو سيمبوري

خط الهجوم: أحمد جمعة – أوستن أموتو

في الدوري النادي المصري
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