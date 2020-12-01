كونتي: حكيمي يحتاج إلى العمل على نفسه أكثر

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي ورومانيولي في دربي ميلان وإنتر

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان أن المغربي أشرف حكيمي مدافع الفريق يحتاج إلى العمل على نفسه أكثر من أجل تطوير مستواه.

وقال كونتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أحب الحديث عن الأفراد، عد وشاهد ما قلته عندما وصل أشرف إلى هنا، لديه إمكانات كبيرة ولكنه يحتاج إلى العمل على الجانب الدفاعي أكثر".

وأضاف "دعونا لا ننسى أن هناك ضغوطا ومطالب أكبر في الدوري الإيطالي مقارنة بالدوري الألماني أو الإنجليزي".

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وشدد "الضغط هنا مختلف تماما عن ألمانيا".

وواصل "قبل بداية الموسم، مع وجود لاعبين جدد، كان يجب أن نعمل كثيرا ونلعب مباريات ودية كثيرة حتى يتمكن الجدد من الدخول إلى أجواء المجموعة لكن هذا لم يحدث لضيق الوقت".

وأكمل "حاولنا تحقيق هذا الأمر في المباريات الرسمية وفي الوقت نفسه الخروج بنتائج إيجابية، لكننا لم ننجح دائما في هذا".

ويلعب إنتر ضد بروسيا مونشجلادباخ في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأوضح "لقد بدأنا مشوارنا في دوري الأبطال ونحن نتحكم في مصيرنا، والآن لم يعد الأمر كذلك، والطريقة الوحيدة للحفاظ على الآمال هي الفوز بمباراة الثلاثاء".

وأتم "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، لقد أظهر فريق مونشنجلادباخ مدى قوته".

الفريق الألماني يتواجد في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف.

فيما يتذيل إنتر المجموعة برصيد نقطتين، مقابل 4 نقاط لشاختار صاحب المركز الثالث.

أشرف حكيمي أنطونيو كونتي إنتر
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