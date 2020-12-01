راديو ماركا: قد يتم نقل السوبر الإسباني خارج السعودية بسبب غياب الجماهير

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كأس السوبر الإسباني

قد يتم نقل كأس السوبر الإسبانية من السعودية خلال شهر يناير الجاري. وذلك حسب تقرير نشره راديو "ماركا" الإسباني.

وقال التقرير إن عدم حضور الجماهير للمباريات في السعودية بسبب تفشي وباء "كوفيد 19" قد يتسبب في عواقب اقتصادية وخيمة، وهو أمر عكس السبب المنطقي الذي تم إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية من أجله.

وينوي الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم الحفاظ على التواريخ المختارة حاليا لتقام البطولة في الفترة من 13-17 يناير المقبل، لكن دون مغادرة إسبانيا، وذلك حسب وصف التقرير.

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ولم تجرى القرعة بعد، لكن كأس السوبر الإسبانية لهذا العام، تشهد مشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وريال سوسيداد.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الملكي الإسباني وقع على عقد يمتد لـ3 أعوام مع السعودية لإقامة السوبر الإسباني هناك.

كأس السوبر الإسبانية ستقام بدون لعب نهائي كأس ملك إسبانيا حتى الآن، إذ أن النهائي تأجل بسبب تفشي وباء كوفيد 19 ولم يُلعب حتى الآن.

وتوج ريال مدريد بطلا لنسخة كأس السوبر الإسباني الماضية في شكلها الجديد بمشاركة 4 فرق، بعدما فاز بركلات الترجيح ضد أتليتكو مدريد.

في إسبانيا كأس السوبر الإسباني
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