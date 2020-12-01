الصفقة التاسعة.. المصري يعلن تعاقده مع مدافع الأهلي الشاب

أعلن النادي المصري تعاقده مع معاذ أنور مدافع الأهلي الشاب لمدة خمسة مواسم في تاسع صفقات الفريق.

وكشف النادي المصري عن تعاقد مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية مع معاذ أنور مدافع فريق الأهلي تحت 19 عاما بعد طلب علي ماهر المدير الفني.

وبذلك يكون المصري قد دعم صفوفه هذا الموسم بالصفقة التاسعة.

وأوضح بيان المصري أن معاذ أنور الذي يشغل قلب الدفاع قد تدرب مع الفريق لمدة أسبوعين ببورسعيد وبرج العرب.

وظهر اللاعب بمستوى فني وبدني متميز للغاية دفع المصري لسرعة التعاقد معه خاصة أنه سيتم قيده بصفوف فرق الناشئين وليس الفريق الأول.