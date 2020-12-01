الصفقة التاسعة.. المصري يعلن تعاقده مع مدافع الأهلي الشاب

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 01:23

كتب : أيمن عيد

معاذ أنور - المصري البورسعيدي

أعلن النادي المصري تعاقده مع معاذ أنور مدافع الأهلي الشاب لمدة خمسة مواسم في تاسع صفقات الفريق.

وكشف النادي المصري عن تعاقد مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية مع معاذ أنور مدافع فريق الأهلي تحت 19 عاما بعد طلب علي ماهر المدير الفني.

وبذلك يكون المصري قد دعم صفوفه هذا الموسم بالصفقة التاسعة.

أخبار متعلقة
عمرو الجنايني لـ في الجول: اللائحة ستنقل الكرة المصرية لآفاق جديدة أحمد بوسكا: فسخت عقدي مع المصري.. سأوقع للإنتاج خبر في الجول – المصري يرفع اسمي حسين رجب وأبو سليمة من قائمته الأولى المصري يضم كازادي من الوداد

وأوضح بيان المصري أن معاذ أنور الذي يشغل قلب الدفاع قد تدرب مع الفريق لمدة أسبوعين ببورسعيد وبرج العرب.

وظهر اللاعب بمستوى فني وبدني متميز للغاية دفع المصري لسرعة التعاقد معه خاصة أنه سيتم قيده بصفوف فرق الناشئين وليس الفريق الأول.

المصري معاذ أنور
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير توفيق: الأهلي فاز بإفريقيا دون رمضان.. وقطعا لم نحسم مصير صالح جمعة في يومين 3 دقيقة | مصر
الصفقة التاسعة.. المصري يعلن تعاقده مع مدافع الأهلي الشاب 4 دقيقة | الدوري المصري
هاني سعيد ينفي الرحيل عن بيراميدز 16 دقيقة | مصر
أيمن يونس: لن نفرط في مصطفى محمد إلا بعد ضم البديل.. يجب الفوز بالكأس لمصالحة الجماهير 28 دقيقة | مصر
أمير توفيق: فايلر مر بظروف شخصية.. وموسيماني كان سيستمر حتى لو خسر إفريقيا 37 دقيقة | مصر
انضمام عضوين جديدين للجنة الكرة في الزمالك 43 دقيقة | مصر
خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 54 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فضل وأحمد عبد الله رحلا بعد قرار فيفا.. مهمتهما تمت ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك