هاني سعيد ينفي الرحيل عن بيراميدز

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز ما تردد على عن رحيله عن صفوف النادي لرغبته في خوض مجال التدريب.

وقال هاني سعيد في تصريحات رسمية نشرها المركز الإعلامي لبيراميدز: "ما أثير حول استقالتي من منصبي غير صحيح على الإطلاق".

وواصل "مستمر في عملي وسعيد بما حققته مع الفريق منذ تولي المسؤولية الموسم الماضي وتحقيق المركز الثالث في الدوري والتأهل لكأس الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي إلى جانب الحصول على الوصافة في الموسم الأول لنا".

وأتم "لا أعلم مصدر تلك الأنبار وأنا مستمر في منصبي".