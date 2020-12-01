انضمام عضوين جديدين للجنة الكرة في الزمالك

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 00:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

خالد رفعت

أعلن الزمالك انضمام مدير التسويق السابق في النادي خالد رفعت للجنة الكرة الجديدة بالقلعة البيضاء.

وجاء ذلك القرارى ليتولى ملف التسويق في الزمالك في الفترة المقبلة.

كما أعلن الزمالك في الوقت ذاته انضمام المستشار القانوني نصر عزام ليتولى ملف الشؤون القانونية.

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ويدير لجنة الكرة في الزمالك حاليا أيمن يونس ويشرف على الكرة أشرف قاسم وبعضوية عبد الحليم علي.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش مساء الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

الزمالك
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