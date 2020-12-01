خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 00:33

كتب : أحمد الخولي

ياسر إبراهيم - الأهلي - الوداد

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على قيد 28 لاعبا في قائمة الفريق المحلية للموسم الجديد.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي استقر على أسماء اللاعبين في قائمة الفريق للموسم الجديد، والتي أرسلها للاتحاد المصري لكرة القدم وأيضا الاتحاد الإفريقي.

ورفع الأهلي من قائمته أسماء كل من أحمد الشيخ وصالح جمعة وأليو بادجي وأعلن عن ذلك في وقت سابق.

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بينما سجل الأهلي 29 لاعبا في قائمة الفريق المحلية والإفريقية يكشف عنهم FilGoal.com وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام – علي معلول – محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – أكرم توفيق – ناصر ماهر – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" – جيرالدو – وليد سليمان _ محمد شريف - كريم وليد "نيدفيد".

خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – صلاح محسن – أحمد ياسر ريان.

ويعد الحارس مصطفى شوبير لاعبا تحت السن لأنه لا يزال ضمن صفوف فريق الشباب بالنادي.

ورفع النادي الأهلي اسم محمود متولي ومحمد محمود بسبب عدم الجاهزية الطبية على أن يتم قيدهما عند فتح باب القيد في شهر فبراير.

وبذلك يصبح عدد اللاعبين المقيدين في قائمة الأهلي المحلية 28 لاعبا وفي الإفريقية 29 لاعبا لقيد مصطفى شوبير تحت السن في القائمة المحلية.

ويتم غلق باب القيد في مصر يوم 6 ديسمبر المقبل.

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