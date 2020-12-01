البنا يدير الزمالك وطلائع الجيش.. ومعروف حكما لمواجهة الأهلي والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي نصف نهائي كأس مصر.

ويدير الحكم محمود البنا مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش.

ويساعده كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام، وحكم رابع هشام الفلال.

وللفيديو الثنائي طارق مجدي وأحمد جمال.

أما مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري يديرها محمد معروف ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال. وعبد العزيز السيد حكما رابعا.

وللفيديو الثنائي محمود دسوقي ومحمد يوسف.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام الخامسة في استاد برج العرب، بينما يلعب الأهلي ضد الاتحاد في الثامنة بملعب السويس.