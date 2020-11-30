باسم علي: فضلت الانتقال للمقاولون على العروض الأخرى.. ظُلمت في الأهلي وظلمت نفسي

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

باسم علي - الأهلي - طلائع الجيش

كشف باسم علي عن اختياره الانتقال إلى المقاولون العرب على العروض الأخرى بعد خروجه من قائمة الأهلي.

وكانت إعارة باسم علي إلى الجونة من الأهلي قد انتهت، لكن تم الاتفاق على خروجه من قائمة الفريق الأحمر.

وقال باسم علي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "كان هناك مفاوضات مع المقاولون العرب منذ فترة لكن انتظرت موقف قائمة الأهلي، واتفقت على العودة لمدة موسمين".

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وتابع "المقاولون العرب بيتي وصاحب فضل عليّ وأسعى للظهور معهم بشكل جيد والمشاركة في الكونفدرالية".

وشدد باسم علي"اتظلمت في الأهلي وظلمت نفسي، لكن في النهاية قضيت 5 سنوات هناك وتعاملت باحترام".

وأضاف "أبارك للنادي على البطولة الإفريقية وأتمنى لهم التوفيق في القادم".

وأوضح "كنت أشعر أنني سأكون خارج قائمة الفريق لذلك ناقشت بعض العروض لمعرفة مصيري بعد قرار الأهلي".

وأتم تصريحاته "كان هناك عروض أخرى من بعض الأندية المصرية لكن لم أفكر كثيرا واخترت المقاولون حيث الاستقرار الحالي وفترتي السابقة مع النادي".

المقاولون العرب باسم علي
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