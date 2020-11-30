أيمن يونس: قيدنا 28 لاعبا في قائمة الزمالك.. ومشكلة المثلوثي ستُحل

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 23:12

كتب : FilGoal Filgoal Team

أيمن يونس

كشف أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك عن قيد ناديه لـ28 لاعبا في قائمة ناديه للموسم الجديد وفقا لطلب من المدير الفني للفريق جايمي باتشيكو.

وقال يونس عبر قناة "أون إي" مساء اليوم الإثنين: "قيدنا 28 لاعبا وهناك استبدال يمكن أن نقوم به، وخرج من القائمة كابونجو كاسونجو ولاعب آخر لن أقول اسمه، لكن كاسونجو خارج خطط باتشيكو تماما".

وواصل "أما فيما يتعلق بمشكلة أيمن المثلوثي وحميد أحداد بشأن القائمة الإفريقية فنعمل على حلها قبل الساعة 12".

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وبسؤاله عن الصفقات الجديدة وتحديدا نبيل عماد "دونجا" من بيراميدز ومحمد عبد العادي من وادي دجلة أجاب "الأمور الا تسير جيدا وهناك مفاوضات مع الكثير من اللاعبين الآخرين ونحاول التوصل لاتفاقات معهم".

وأضاف "جمهور الزمالك يريد ضم صفقات جديدة لكن هناك مستحقات متأخرة نريد سدادها أولا ونريد تجديد تعاقد فرجاني ساسي وتعديل تعاقد مصطفى محمد وكذلك الحفاظ على أشرف بنشرقي من العروض الكثيرة المقدمة لضمه".

وعن لقاء طلائع الجيش قال: "لا يوجد مصالحة للجمهور أهم من كأس مصر وكل اللاعبين تريد التتويج باللقب للتعبير عن حبهم للجمهور والتعويض عما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

أيمن يونس الزمالك ساسي
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